Apple запатентовала новые кнопки для будущих iPhone

Apple снова патентует новые технологии. На сей раз это интерфейс, который должен заменить физические кнопки. В компании планируют создать аналог аппаратных кнопок на базе сенсоров, которые будут определять силу и продолжительность нажатия. При этом они получат тактильную обратную связь или звуковой сигнал.

Согласно патентной заявке, многие электронные устройства с дисплеями имеют механические кнопки, которые могу только щёлкать при нажатии. Идея состоит в том, чтобы расширить возможности обратной связи и обеспечить большую гибкость. Также эти кнопки занимают место и не могут выполнять разные действия в зависимости от нажатия.

Судя по всему, компания намерена использовать такие кнопки в iPhone, Mac, iPad и Apple Watch. При этом отметим, что сроки появления пока не уточняются, хотя, по некоторым данным, новая система может появиться уже в iPhone 15 Pro.