Apple запатентовала алюминиевую клавиатуру для MacBook без символов на клавишах

Apple запатентовала клавиатуру из алюминия для MacBook. Согласно описанию из документа, каждую клавишу можно настроить под себя.

Во внешнем виде практически нет никаких отличий от стандартной клавиатуры с подсветкой. Однако в ней есть огромное число светодиодов и полное отсутствует гравировки. Такое решение позволит изменить символ каждой клавиши по своему усмотрению.

Благодаря алюминиевым клавишам получится единый дизайн и исчезнут засветы по краям, которые присутствуют в большинстве ноутбуков. Новая клавиатура будет подсвечивать только символ на клавише за счет небольшой перфорации.

Стоит напомнить, что Apple постоянно получает новые патенты и нет никакой гарантии в их применении на деле. В основном их регистрируют, чтобы защититься от так называемых «патентных троллей».