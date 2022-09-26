Пользователи жалуются на отключение микрофона в Apple Watch Series 8 и Ultra

Первые пользователи Apple Watch Series 8 и Apple Watch Ultra пожаловались на рандомное отключение микрофона. Из-за этого приложения, которые работают с микрофоном, выдают ошибки и перестают работать.

Отключения происходят внезапно, закономерность происходящего пока не нашли. Чаще всего микрофон перестает работать при Диктовке, Siri, приложении «Шум» и при функции «Мытье рук».

Владельцы умных часов перезагружают устройство и на время это решает проблему. Но потом микрофон отключается снова.

Скорее всего, Apple сможет исправить эту ошибку только с новым обновлением watchOS.

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