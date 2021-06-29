Apple выпустила серию ремешков для Apple Watch с флагами 22 стран

Apple выпустила ограниченным тиражом международную коллекцию ремешков для Apple Watch с флагами 22 стран мира. Также пользователи смарт-часов могут установить специальные обои на циферблат.

Коллекция включает ремешки, которые посвящены России, Австралии, Бельгии, Бразилии, Канаде, Китаю, Дании, Франции, Германии, Великобритании, Греции, Италии, Ямайке, Японии, Мексике, Нидерландам, Новой Зеландии, Южной Африке, Южной Корее, Испании, Швеции и США.

На выбор доступны ремешки в двух размерах на 40 мм и 44 мм. Двухслойное плетение из нейлона делает поверхность ремешка мягкой и выводит влагу наружу.

Стоимость одного ремешка из международной коллекции составляет 3 900 рублей.

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