Apple выпустит доступный iPad и новое поколение iPad mini

Авторитетный аналитик Мин-Чи Куо, заявил, что Apple готовит к выходу новые планшеты. В их число входит два iPad с дисплеем 10,8 дюйма и новое поколение iPad mini с диагональю 8,9 или 9 дюймов.

Если верить информации, то новое поколение iPad mini получит значительно увеличенный дисплей до 9 дюймов, вместо 7,9 дюймов. Стоит учитывать, что mini считается компактным планшетом, а значит Apple сделает минимальные рамки вокруг дисплея и внешне он станет похож на уменьшенную версию iPad Pro.

Два других планшета должны стать самыми дешевыми из всей линейки iPad. Кроме низкого ценника, они получат мощный процессор. Выход запланирован на осень 2020 года, а вот mini придётся подождать до весны 2021 года.

Кроме того, Мин-Чи Куо поделился подробностями об инновационной новинке Apple. Речь идёт об очках виртуальной и дополненной реальности. Они будут сделаны наподобие Oculus Quest от Facebook, но обладать премиальным дизайном и облегчённым корпусом для носки в течение длительного времени.

Очки получат экраны высокого разрешение и будут работать от iPhone. Всё управление устройством будет с помощью жестов, сенсорной панели и голоса. Выход очков запланирован на 2022 год.