Apple выпустит доступный iPad и новое поколение iPad mini
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Новости

Apple выпустит доступный iPad и новое поколение iPad mini

Авторитетный аналитик Мин-Чи Куо, заявил, что Apple готовит к выходу новые планшеты. В их число входит два iPad с дисплеем 10,8 дюйма и новое поколение iPad mini с диагональю 8,9 или 9 дюймов.

Если верить информации, то новое поколение iPad mini получит значительно увеличенный дисплей до 9 дюймов, вместо 7,9 дюймов. Стоит учитывать, что mini считается компактным планшетом, а значит Apple сделает минимальные рамки вокруг дисплея и внешне он станет похож на уменьшенную версию iPad Pro.

  • Ipad Pro

Два других планшета должны стать самыми дешевыми из всей линейки iPad. Кроме низкого ценника, они получат мощный процессор. Выход запланирован на осень 2020 года, а вот mini придётся подождать до весны 2021 года.

Кроме того, Мин-Чи Куо поделился подробностями об инновационной новинке Apple. Речь идёт об очках виртуальной и дополненной реальности. Они будут сделаны наподобие Oculus Quest от Facebook, но обладать премиальным дизайном и облегчённым корпусом для носки в течение длительного времени.

Очки получат экраны высокого разрешение и будут работать от iPhone. Всё управление устройством будет с помощью жестов, сенсорной панели и голоса. Выход очков запланирован на 2022 год.

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