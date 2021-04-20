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Новости

Apple выпустила «умную» метку AirTag

Apple официально представила долгожданную метку для поиска вещей под названием AirTag. Это небольшая «таблетка» с чипом U1, которую можно повесить на рюкзак, ключи и любые другие вещи для быстрого поиска.

Метка имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP67, а также заменяемый аккумулятор и небольшой динамик. Одного заряда должно хватить на год. При поиске вещи на iPhone появится анимация со стрелками направления и всё это будет сопровождаться звуками и вибрацией.

Стоимость AirTag составит 29 долларов. Комплект из четырёх штук обойдётся в 99 долларов.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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