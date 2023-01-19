Apple выпустила новую прошивку для AirPods

Apple выпустила обновление прошивки для наушников AirPods, AirPods Pro и AirPods Max. Изменения компания не указывает, но скорее всего они связаны с корректной работой на новых устройствах.

Для быстрого обновления нужно подключить AirPods к iPhone, положить наушники в кейс с открытой крышкой, после поставить их на зарядку и подождать около 5-10 минут.

Обновление AirPods происходит автоматически, когда они подключены к iPhone.