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Apple выпустила новую прошивку для AirPods

Apple выпустила обновление прошивки для наушников AirPods, AirPods Pro и AirPods Max. Изменения компания не указывает, но скорее всего они связаны с корректной работой на новых устройствах.

Для быстрого обновления нужно подключить AirPods к iPhone, положить наушники в кейс с открытой крышкой, после поставить их на зарядку и подождать около 5-10 минут.

Обновление AirPods происходит автоматически, когда они подключены к iPhone.

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Источник:
The GEEK, 9to5mac
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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