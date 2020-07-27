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Новости

Apple выпустила кабель Thunderbolt 3 Pro за 11 тысяч рублей

Неожиданной для всех Apple дополнила свой интернет-магазин новым аксессуаром в виде кабеля Thunderbolt 3 Pro. Всё бы ничего, но за него компания просит 11 490 рублей. Например, за такую стоимость можно приобрести беспроводные наушники AirPods 2.

  • Snimok Ekrana 2020 07 27 V 22.19.37

Кабель имеет длину в 2 метра и предлагается только в оплётке черного цвета. Thunderbolt 3 Pro поддерживает скорость передачи данных до 40 Гбит/с, а через USB 3.1 Gen 2 — до 10 Гбит/с. Также можно выводить видео на монитор через порт DisplayPort (HBR3).

Стоит отметить, что именно такой кабель шел в базовой комплектации с новым монитором Apple Pro Display XDR.

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