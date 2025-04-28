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Apple выпустила iOS 18.5 beta 4

Компания исправила ошибки и улучшила производительность.

Apple выпустила четвертую бета-версию iOS 18.5 для разработчиков с номером сборки 22F5068a. В обновлении компания сосредоточилась на исправлении ошибок и повышении стабильности системы.

Установить апдейт можно через «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».

Что касается изменений iOS 18.5, то их немного. Все они были представлены в iOS 18.5 beta 1 для разработчиков:

  • В приложении «Почта» добавили кнопку включения/выключения фото контактов, а также возможность отключить группировку по отправителю
  • В «Настройках» появилось больше информации об AppleCare

Помимо iOS, Apple также представила новые бета-версии других своих операционных систем:

  • iPadOS 18.5 Developer beta 4 (22F5068a)
  • macOS 15.5 Sequoia Developer beta 4 (24F5068b)
  • watchOS 11.5 Developer beta 4 (22T5567a)
  • tvOS 18.5 Developer beta 4 (22L5566a)
  • HomePod 18.5 Developer beta 4 (22L5566a)
  • visionOS 2.5 Developer beta 4 (22O5467a)
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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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