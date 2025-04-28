Apple выпустила iOS 18.5 beta 4

Apple выпустила четвертую бета-версию iOS 18.5 для разработчиков с номером сборки 22F5068a. В обновлении компания сосредоточилась на исправлении ошибок и повышении стабильности системы.

Установить апдейт можно через «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».

Что касается изменений iOS 18.5, то их немного. Все они были представлены в iOS 18.5 beta 1 для разработчиков:

В приложении «Почта» добавили кнопку включения/выключения фото контактов, а также возможность отключить группировку по отправителю

В «Настройках» появилось больше информации об AppleCare

Помимо iOS, Apple также представила новые бета-версии других своих операционных систем: