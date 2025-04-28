Apple выпустила iOS 18.5 beta 4

Apple выпустила четвертую бета-версию iOS 18.5 для разработчиков с номером сборки 22F5068a. В обновлении компания сосредоточилась на исправлении ошибок и повышении стабильности системы.
Установить апдейт можно через «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».
Что касается изменений iOS 18.5, то их немного. Все они были представлены в iOS 18.5 beta 1 для разработчиков:
- В приложении «Почта» добавили кнопку включения/выключения фото контактов, а также возможность отключить группировку по отправителю
- В «Настройках» появилось больше информации об AppleCare
Помимо iOS, Apple также представила новые бета-версии других своих операционных систем:
- iPadOS 18.5 Developer beta 4 (22F5068a)
- macOS 15.5 Sequoia Developer beta 4 (24F5068b)
- watchOS 11.5 Developer beta 4 (22T5567a)
- tvOS 18.5 Developer beta 4 (22L5566a)
- HomePod 18.5 Developer beta 4 (22L5566a)
- visionOS 2.5 Developer beta 4 (22O5467a)