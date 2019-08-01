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Новости

Apple удалила тысячи приложений из китайского App Store

1 августа Apple произвела чистку приложений китайского App Store. Всего компания удалила 29 800 приложений, где 26 тысяч были игры.

Такие действия объясняются тем, что разработчики не смогли предоставить лицензию Apple, которую нужно получить от китайского правительства. Сама Apple предупреждала разработчиков об этом в феврале и июне. Уже в июле компания перестала пропускать игры и обновлениях для них, без соответствующего документа.

Китайские магазины приложений для Android уже давно соблюдают эти правила. Не ясно, почему Apple только в этому году решила их соблюдать. Правительство Китая пытается ввести более строгие правила в своей игровой индустрии для удаления конфиденциального контента.

Как утверждают специалисты, процесс одобрения приложений со встроенными покупками, является долгим и сложным и это наносит ущерб всем, кроме крупнейших разработчиков игр.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.
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