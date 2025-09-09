Apple сняла с продажи iPhone 15, iPhone 16 Pro и еще пять других устройств | The GEEK
Apple сняла с продажи iPhone 15, iPhone 16 Pro и еще пять других устройств

Компания попрощалась с семью гаджетами.

Сразу после презентации новой линейки iPhone 17 компания Apple прекратила продажи смартфонов iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, а также базовых моделей iPhone 15 и iPhone 15 Plus.

Напомним, что iPhone 16 Pro и 16 Pro Max поступили в продажу 20 сентября 2024 года, а iPhone 15 и 15 Plus — 22 сентября 2023 года. Теперь эти смартфоны можно будет приобрести только у сторонних продавцов.

Кроме того, Apple сняла с продажи все предыдущие модели своих умных часов. Теперь недоступны Apple Watch SE 2, Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 2.

Напомним, сегодня, 9 сентября, Apple провела презентацию, в ходе которой представила iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone Air, AirPods Pro 3, а также Apple Watch SE‌ 3, Apple Watch Series 11, и Apple Watch Ultra 3.

