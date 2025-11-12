Обзор TECNO SPARK Slim: стильный, как iPhone Air, но в пять раз дешевле

Тонкий смартфон — не обязательно дорогой. TECNO SPARK Slim доказывает это на практике. Устройство предлагает не только изящный корпус, но и большой экран, ёмкий аккумулятор, водозащиту и достойный процессор за доступную цену.

В этом обзоре разберём, насколько TECNO справилась с задачей создать тонкий смартфон для всех, в чём его основные преимущества и недостатки, а также стоит ли его покупать.

Характеристики TECNO SPARK Slim

Модель: TECNO SPARK Slim (KM7k)

Габариты: 164.2×75.9×5.93 мм, вес — 154 г

Дисплей: 6.78 дюймов, скруглённый AMOLED, 2720×1224 пикселей, 144 Гц, до 4500 нит, защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i

Процессор: MediaTek Helio G200

ОЗУ: 8 ГБ

Память: 256 ГБ

Камеры: основная — 50 Мп, Hynix Hi-5022Q, f/1.6, PDAF; фронтальная — 13 Мп, GalaxyCore GC13A0, f/2.0

Батарея: 5160 мАч, быстрая проводная зарядка 45 Вт, обратная зарядка 10 Вт, обходная зарядка

Безопасность: подэкранный оптический сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

Защита от воды и пыли: IP64

ОС: HiOS 15 (Android 15)

Связь и интерфейсы: 2G, 3G, 4G, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, USB Type-C, NFC, две SIM-карты

Цена на момент обзора: 22 999 ₽

«Толстая» комплектация для тонкого смартфона

TECNO SPARK Slim поставляется в яркой бело-оранжевой коробке и приятно удивляет ещё на этапе распаковки. Внутри есть всё необходимое для старта:

Смартфон;

Адаптер питания 45 Вт;

Кабель USB-A на USB-C;

Защитный чехол из крепкого пластика;

Защитное стекло с закруглениями;

Документация;

Скрепка для извлечения SIM-карты.

То есть, покупая SPARK Slim, не нужно бежать за дополнительными аксессуарами, например, защитным стеклом — всё уже предусмотрено. В наше время, когда у флагманов из комплекта убирают зарядки, такой подход радует.

Тонкий, легкий, но не хрупкий

Ключевая фишка TECNO SPARK Slim — ультратонкий корпус, толщиной всего 5,93 мм. Для понимания: даже флагманские iPhone Air и Samsung Galaxy S25 Edge лишь немногим тоньше, но стоят в несколько раз дороже.

И всё же «слим» уникален, как самый тонкий в мире смартфон со скруглённым AMOLED-дисплеем.

Герой сегодняшнего обзора доступен в двух цветах: чёрном и белом, выглядит аккуратно и премиально. Рамка из прочного пластика, а задняя панель из стекловолокна не собирает отпечатки и красиво переливается на солнце.

В руке смартфон ощущается как монолит: ничего не люфтит, не скрипит, баланс веса идеальный — всего 154 грамма. Даже водозащита IP64 на месте, что редкость для устройства такого формата.

SPARK Slim выделяется не только тонким корпусом, но и необычным дизайном. Особое внимание к себе приковывает широкий блок камер с одним модулем, ИК-портом, вспышкой и глифами.

Именно подсветка — это ещё одна уникальная деталь «слима». Её можно настроить на различные действия: звонки, уведомления, напоминание о низком заряде батареи, активацию голосового помощника и многое другое.

Коротко пробежимся по элементам управления. На правой грани смартфона традиционно расположились качелька громкости и кнопка питания, снизу — разъём USB-C, динамик, микрофон и слот под две nanoSIM. На верхнем торце есть ещё один микрофон и дополнительное отверстие для улучшения звука из верхнего динамика.

Смотря на TECNO SPARK Slim ненароком задаёшься вопросом:

«Для чего делать смартфон настолько тонким?»

Ведь часто за минимальную толщину приходится платить урезанными возможностями. Один аккумулятор iPhone Air чего стоит! Но, похоже, TECNO удалось найти баланс.

При всей своей компактности, смартфон получил ёмкий аккумулятор, два динамика с чистым стереозвуком и даже испарительную камеру для охлаждения. В итоге получился не просто эффектный гаджет, а функциональный рабочий инструмент.

Экран, от которого не оторваться

Ещё одна приятная особенность SPARK Slim — изогнутый 6,78-дюймовый AMOLED-экран. Несмотря на то, что я не особо люблю такие дисплеи, этот оставил только положительные впечатления.

Цвета сочные, черный глубокий, контраст отличный, а детализация высокая — разрешение 1.5K (1224×2720 пикселей). Экран работает с частотой обновления до 144 Гц — всё максимально плавно, без рывков.

Экран яркий, а для работы под солнцем есть специальный «уличный режим», благодаря которому картинка становится ещё ярче. В итоге её хватает с запасом, чтобы пользовать смартфоном на улице под прямыми солнечными лучами без дискомфорта.

Оптический сканер отпечатков пальцев разместили под экраном. Он работает точно и быстро. Помимо этого, можно использовать разблокировку по лицу — она срабатывает моментально, даже в полумраке.

Есть Always On Display, который не просто показывает время и уведомления, но и позволяет выбрать симпатичных анимированных питомцев. Единственный недостаток — AOD активируется только при касании или когда берешь смартфон в руку.

Ну и куда в 2025 году без аналога Dynamic Island из iPhone. В SPARK Slim он называется Dynamic Port. Вокруг фронтальной камеры появляются мини-анимации и иконки.

Например, при зарядке отображается уровень батареи, а при разблокировке — значок лица. Вещь скорее декоративная, но добавляет смартфону немного «премиального» настроения.

Производительность

TECNO SPARK Slim работает на свежем процессоре MediaTek Helio G200. Его дополняет 8 ГБ оперативной памяти.

Такой связки достаточно, чтобы смартфон уверенно справлялся с повседневными задачами: мессенджеры, соцсети, звонки, видео — всё работает и без тормозов. Интерфейс плавный, приложения открываются быстро, а HiOS 15 на базе Android 15 отлично оптимизирована.

Игровая производительность тоже приятно удивила. PUBG и Call of Duty Mobile идут стабильно, особенно если выбрать максимальный показатель частоты кадров в настройках графики.

При этом за полчаса игры корпус лишь слегка нагревается, а само устройство не троттлит. Этому способствует продвинутая система охлаждения, площадью более 24,5 мм2. Кроме того, смартфон имеет сертификат TÜV, что гарантирует его бесперебойную работу в течение 5 лет.

Отдельно стоит отметить дополнительный чип TECNO T1, который расширяет возможности процессора. Благодаря ему смартфон получил поддержку разрешения 1.5K, что редко встречается в бюджетных моделях. Максимальное разрешение графического ядра основного процессора составляет только Full HD+.

В целом, TECNO SPARK Slim показывает себя как сбалансированный и бодрый аппарат, в котором производительности хватает на всё, что нужно большинству пользователей.

Базовые фотовозможности

В блоке камер TECNO SPARK Slim находятся два модуля, однако функциональный только один — 50-мегапиксельный сенсор Hynix Hi-5022Q. Второй — датчик глубины.

Фотографии, сделанные на основную камеру, получаются чёткими, с естественными цветами и хорошей детализацией. Единственный нюанс, в некоторых сценариях снимкам не хватает контраста. Однако это можно легко поправить обработкой в редакторе. В целом для обычных снимков и съёмки повседневных моментов возможностей камеры достаточно.

Вместо датчика глубины TECNO могла бы поставить ультраширик, однако в таком случае мы бы гарантированно получили посредственный и достаточно бесполезный модуль. Всё дело в том, что даже современные флагманы до сих пор имеют слабые камеры с широким углом. Да и достойный телевик в смартфоне за 23 тысячи рублей выглядит нереалистичным.

При должном свете можно добиться весьма приличного качества видео.

Поэтому выбор вполне логичный, учитывая возможности датчика глубины «прокачать» портретные снимки. К слову, они получаются достаточно качественными с правильным боке.

Двухкратный цифровой зум приятно удивляет: картинка не превращается в «мыло», остаются видны мелкие детали. Отличный вариант для съемки портретов или архитектуры.

Все оригиналы фотографий и видео доступны по ссылке.

Фронтальная камера тоже справляется хорошо. Селфи выглядят естественно, тон кожи не уходит в искусственные оттенки, а текстуры одежды и лица сохраняются.

В целом камеры SPARK Slim не претендуют на звание флагманских, зато дают стабильный, предсказуемый результат, что для смартфона этого класса — уже большой плюс.

Автономность

В тонкий корпус SPARK Slim инженеры TECNO поместили литий-ионный полимерный аккумулятор на 5160 мАч. Его ёмкости хватает примерно на целый день активного использования. Для тонкого смартфона это действительно впечатляющий результат.

Зарядка тут быстрая — 45 Вт. С комплектным адаптером Tecno SPARK Slim полностью восстанавливает заряд примерно за час.

Есть и пара приятных бонусов: обратная зарядка на 10 Вт, с помощью которой можно подзарядить другой гаджет, и обходная зарядка — питание напрямую от розетки. Последняя функция обычно встречается в игровых смартфонах, так что увидеть её здесь было неожиданно приятно.

Итого. Стоит ли покупать TECNO SPARK Slim?

Если вы давно хотели попробовать ультратонкий смартфон, но не готовы отдавать за это полторы зарплаты, то TECNO SPARK Slim станет отличной возможностью осуществить задуманное. Он предлагает тот же изящный форм-фактор, что и куда более дорогие модели, но по доступной цене.

По совокупности характеристик SPARK Slim — это сбалансированный и практичный смартфон с хорошей автономностью, ярким экраном и достойной производительностью. Здесь нет излишеств, зато есть честный баланс между формой и смыслом.

Да, у него нет топовых камер или премиальных фишек, но зато он лёгкий и удивительно удобный в повседневном использовании. Если хотите понять, подходит ли вам формат ультратонких смартфонов — начните с него.

