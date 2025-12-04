Apple выпустила iOS 26.2 Release Candidate

Apple выпустила финальную бету iOS 26.2 и iPadOS 26.2 для разработчиков. В предрелизной версии были исправлены ошибки и улучшена производительность системы.
Напомним, iOS 26.2 принесет на iPhone ряд нововведений, среди которых:
- Новые настройки «жидкого стекла» на экране блокировки;
- «Живой перевод» для AirPods в странах ЕС;
- Будильники для задач в приложении «Напоминания»;
- Возможность обмениваться файлами через AirDrop с людьми без необходимости добавлять их в контакты.
Про другие новые функции можно почитать тут и тут.
Скачать iOS 26.2 Release Candidate можно прямо сейчас через «по воздуху». Официальный релиз iOS 26.2 ожидается уже на следующей неделе.
