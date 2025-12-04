Apple выпустила iOS 26.2 Release Candidate | The GEEK
close
Новости

Apple выпустила iOS 26.2 Release Candidate

Релиз обновления для всех пользователей ожидается на следующей неделе.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:10

Apple выпустила финальную бету iOS 26.2 и iPadOS 26.2 для разработчиков. В предрелизной версии были исправлены ошибки и улучшена производительность системы.

Напомним, iOS 26.2 принесет на iPhone ряд нововведений, среди которых:

  • Новые настройки «жидкого стекла» на экране блокировки;
  • «Живой перевод» для AirPods в странах ЕС;
  • Будильники для задач в приложении «Напоминания»;
  • Возможность обмениваться файлами через AirDrop с людьми без необходимости добавлять их в контакты.

Про другие новые функции можно почитать тут и тут.

Скачать iOS 26.2 Release Candidate можно прямо сейчас через «по воздуху». Официальный релиз iOS 26.2 ожидается уже на следующей неделе.

id·215829·20251204_1111
Планшет TECNO MegaPad Pro с ИИ-кнопкой и поддержкой Dolby Atmos вышел в России
Характеристики, цены и рендеры глобальных Xiaomi Redmi Note 15 утекли в сеть
Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле
Vivo X300 в новой расцветке появился в продаже в России
Realme GT 8 Pro вышел в России: цены
Флагманский iQOO 15 едет в Россию
Samsung представила свой первый трифолд Galaxy Z TriFold с 10-дюймовым экраном
Индия обязала встраивать гос-приложение в смартфоны
Nothing Phone (3a) и Phone (3a) Pro получили стабильную Nothing OS 4.0
OPPO Reno 15 Pro Max выйдет на глобальный рынок
Приложение Тинькофф (Т-Банка) вернулось в App Store под новым названием
«Неубиваемый» OPPO A6 Pro вышел в России. Обещают максимальную защиту, проверяем сами
Крупные бренды отложили выпуск ультратонких смартфонов из-за iPhone Air
Учредительные бумаги Apple выставят на аукцион за $4 млн
MacBook Pro M5 начал скрипеть через три недели, но Apple отказалась что-то менять
Apple начала ограничивать поставки iPhone в Россию
iPhone Pocket превращает айфон в мучение. Но люди всё равно его хотят
Тим Кук не планирует уходить из Apple, пока Дональд Трамп остаётся президентом
Phone 17e может стать самым доступным новым iPhone весной 2026 года
Apple представила магнитный держатель Hikawa Grip с акцентом на доступность и эргономику

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  2. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  3. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  4. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  5. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры

  6. Обзор TECNO SPARK Slim: стильный, как iPhone Air, но в пять раз дешевле

    Обзоры
Смотреть все обзоры