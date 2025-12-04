Apple выпустила iOS 26.2 Release Candidate

Apple выпустила финальную бету iOS 26.2 и iPadOS 26.2 для разработчиков. В предрелизной версии были исправлены ошибки и улучшена производительность системы.

Напомним, iOS 26.2 принесет на iPhone ряд нововведений, среди которых:

Новые настройки «жидкого стекла» на экране блокировки;

«Живой перевод» для AirPods в странах ЕС;

Будильники для задач в приложении «Напоминания»;

Возможность обмениваться файлами через AirDrop с людьми без необходимости добавлять их в контакты.

Про другие новые функции можно почитать тут и тут.

Скачать iOS 26.2 Release Candidate можно прямо сейчас через «по воздуху». Официальный релиз iOS 26.2 ожидается уже на следующей неделе.



