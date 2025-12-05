10 лучших фильмов и сериалов 2025 года назвал Американский институт кино

Американский институт кино (AFI) объявил лауреатов AFI AWARDS 2025. В число лучших вошли 10 фильмов и 10 сериалов, которые признаны наиболее значимыми в культурном и художественном плане.

Отбор AFI традиционно считается одним из первых индикаторов потенциальных номинантов на премию «Оскар». В последние два года 8 из 10 фильмов института затем получали номинации.

10 лучших фильмов 2025 года по версии Американского института кино

«Аватар 3» (Avatar: Fire and Ash); «Бугония» (Bugonia); «Франкенштейн» (Frankenstein); «Гамнет» (Hamnet); «Джей Келли» (Jay Kelly); «Марти великолепный» (Marty Supreme); «Битва за битвой» (One battle after another); «Грешники» (Sinners); «Сны поездов» (Train Dreams); «Злая. Часть 2» (Wicked: For Good).

10 лучших сериалов 2025 года по версии Американского института кино

«Переходный возраст» (Adolescence); «Андор (Andor); «Сражённый молнией» (Death by Lightning); «Дипломатика» (The Diplomat); «Подноготная» (The Lowdown); «Больница Питт» (The Pitt); «Одна из многих» (Pluribus); «Разделение» (Severance); «Киностудия» (The Studio); «Задание» (Task).

Особую награду AFI получил триллер «Простая случайность» иранского режиссера Джафара Панахи. Специальная премия присуждается фильмам неамериканского производства, которые выделяются художественными достоинствами и актуальностью тематики.