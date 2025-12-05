10 лучших фильмов и сериалов 2025 года назвал Американский институт кино | The GEEK
10 лучших фильмов и сериалов 2025 года назвал Американский институт кино

Объявлены лауреаты премии AFI AWARDS 2025.
Редакция The GEEK сегодня в 10:40

Американский институт кино (AFI) объявил лауреатов AFI AWARDS 2025. В число лучших вошли 10 фильмов и 10 сериалов, которые признаны наиболее значимыми в культурном и художественном плане.

Отбор AFI традиционно считается одним из первых индикаторов потенциальных номинантов на премию «Оскар». В последние два года 8 из 10 фильмов института затем получали номинации.

10 лучших фильмов 2025 года по версии Американского института кино

  1. «Аватар 3» (Avatar: Fire and Ash);
  2. «Бугония» (Bugonia);
  3. «Франкенштейн» (Frankenstein);
  4. «Гамнет» (Hamnet);
  5. «Джей Келли» (Jay Kelly);
  6. «Марти великолепный» (Marty Supreme);
  7. «Битва за битвой» (One battle after another);
  8. «Грешники» (Sinners);
  9. «Сны поездов» (Train Dreams);
  10. «Злая. Часть 2» (Wicked: For Good).

10 лучших сериалов 2025 года по версии Американского института кино

  1. «Переходный возраст» (Adolescence);
  2. «Андор (Andor);
  3. «Сражённый молнией» (Death by Lightning);
  4. «Дипломатика» (The Diplomat);
  5. «Подноготная» (The Lowdown);
  6. «Больница Питт» (The Pitt);
  7. «Одна из многих» (Pluribus);
  8. «Разделение» (Severance);
  9. «Киностудия» (The Studio);
  10. «Задание» (Task).

Особую награду AFI получил триллер «Простая случайность» иранского режиссера Джафара Панахи. Специальная премия присуждается фильмам неамериканского производства, которые выделяются художественными достоинствами и актуальностью тематики.

