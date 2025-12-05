10 лучших фильмов и сериалов 2025 года назвал Американский институт кино

Американский институт кино (AFI) объявил лауреатов AFI AWARDS 2025. В число лучших вошли 10 фильмов и 10 сериалов, которые признаны наиболее значимыми в культурном и художественном плане.
Отбор AFI традиционно считается одним из первых индикаторов потенциальных номинантов на премию «Оскар». В последние два года 8 из 10 фильмов института затем получали номинации.
10 лучших фильмов 2025 года по версии Американского института кино
- «Аватар 3» (Avatar: Fire and Ash);
- «Бугония» (Bugonia);
- «Франкенштейн» (Frankenstein);
- «Гамнет» (Hamnet);
- «Джей Келли» (Jay Kelly);
- «Марти великолепный» (Marty Supreme);
- «Битва за битвой» (One battle after another);
- «Грешники» (Sinners);
- «Сны поездов» (Train Dreams);
- «Злая. Часть 2» (Wicked: For Good).
10 лучших сериалов 2025 года по версии Американского института кино
- «Переходный возраст» (Adolescence);
- «Андор (Andor);
- «Сражённый молнией» (Death by Lightning);
- «Дипломатика» (The Diplomat);
- «Подноготная» (The Lowdown);
- «Больница Питт» (The Pitt);
- «Одна из многих» (Pluribus);
- «Разделение» (Severance);
- «Киностудия» (The Studio);
- «Задание» (Task).
Особую награду AFI получил триллер «Простая случайность» иранского режиссера Джафара Панахи. Специальная премия присуждается фильмам неамериканского производства, которые выделяются художественными достоинствами и актуальностью тематики.
