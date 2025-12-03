Планшет TECNO MegaPad Pro с ИИ-кнопкой и поддержкой Dolby Atmos вышел в России

В российских магазинах электроники появился новый планшет TECNO MegaPad Pro. Он получил тонкий металлический корпус, большой аккумулятор, лоток для двух nanoSIM-карт и аудиосистему из четырёх динамиков с поддержкой Dolby Atmos.

Планшет оснащён 12-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2К, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 90 Гц. Яркость экрана достигает 450 нит, а цветовой охват составляет 100% sRGB. Толщина корпуса — всего 6,9 мм, вес — 547 граммов.

Устройство работает на процессоре MediaTek Helio G100 Ultimate. Его дополняют 8 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище объёмом 128/256 ГБ. Также поддерживаются карты памяти microSD до 512 ГБ.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Производитель утверждает, что объёма батареи хватает на 8 часов непрерывной работы.

На корпусе предусмотрена дополнительная кнопка One-Tap, позволяющая быстро активировать умного ассистента Ella. Кроме того, планшет получил набор фирменных ИИ-функций TECNO AI.

