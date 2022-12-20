В сети появилась информация, что Apple разрабатывает приложение Apple TV для Android-устройств. Об этом пишет инсайдера под ником ShrimpApplePro в Twitter. Он утверждает, что уже идёт закрытое бета-тестирование, скоро новинку анонсируют официально. Также ожидается новая версия Apple Music для Android.

Приложение Apple TV уже есть для ТВ-приставок, но не для смартфонов и планшетов. Используя совместимые устройства, можно будет покупать фильмы или брать их напрокат, а также покупать подписки.

Марк Гурман из Bloomberg ранее уже говорил, что Apple работает над адаптацией своих сервисов для Android-устройств. Также на ОС от Google могут появиться «Заметки», «Календарь», «Почта» и «Напоминания». Таким образом, компания из Купертино активно расширяет своё присутствие на других платформах. Это позволит увеличить охват, ведь больше всего прибыли компания получает как раз от сервисов, а не от смартфонов.