Apple разрабатывает полностью автономный автомобиль

Уже очень давно ходят слухи о первом автомобиле от Apple. Естественно, все его ждут и предполагают, что он должен стать электрокаром, который отлично впишется в экосистему компании. Один из анонимных источников CNBC сообщил новые подробности. По его сведениям автомобиль будет полностью автономным и рассчитан на эксплуатацию без участия водителя.

Первые Apple Car могут стать курьерами по доставке еды. Подобные системы в виде беспилотных такси используются в Китае, а в США компания Waymo протестировали автономные автомобили на дорогах общего пользования. Кроме того, Apple может заключить сделку с Kia. По предположениям, Apple Car будут собрать на заводах Kia в Вест-Поинте, штат Джорджия.

Руководители Hyundai-Kia полагают, что работая с Apple, они ускорят разработку собственных автономных, электрических и транспортных средств. В настоящее время Hyundai является партнером Aptiv в совместном предприятии по разработке технологий автономных транспортных средств, включая роботакси.

Пробный запуск Apple Car может состояться в 2024 году, но сроки могут значительно сдвинуть из-за ранней стадии разработки.

Для Apple решение построить автомобиль открывает потенциал для выхода на глобальный рынок автомобилей и мобильности, оцениваемый в 10 триллионов долларов.