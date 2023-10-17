Apple представила новый Apple Pencil с портом USB-C

Для пользователей планшетов iPad представлено новое поколение Apple Pencil с портом USB-C и по более низкой цене.

Новинка предназначена для рукописного ввода, создания заметок, эскизов, аннотаций и многого другого. Обновлённый стилус сохранил низкую задержку, чувствительность к наклону и магнитное крепление к совместимым планшетам iPad, но утратил некоторые функции, которые есть в Apple Pencil Gen 2, а именно, нет чувствительности к давлению, нет двойного нажатия для быстрой смены инструментов, а также нет индуктивной катушки для беспроводной зарядки.

В гаджете реализована сдвижная крышка, под которой скрывается порт USB-C для сопряжения и зарядки. При размещении Apple Pencil на планшете iPad, стилус переходит в спящий режим, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

По словам компании, новый Apple Pencil совместим со всеми моделями iPad, которые оснащены портом USB-C, включая iPad (10-го поколения), iPad Air (4-го и 5-го поколений), iPad Pro 11-дюймов (1-го, 2-го, 3-го и 4-го поколений), iPad Pro 12,9-дюйма (3-го, 4-го, 5-го и 6-го поколений) и iPad mini (6-го поколения).

В США новый Apple Pencil поступит в продажу в ноябре по цене 79 долларов (7 700 ₽).