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HONOR CHOICE Watch 2i поступили в продажу

Новинка доступна в России и получила AMOLED-дисплей, защиту IP68 и до двух недель автономной работы.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 18:12

В российских магазинах электроники начались продажи умных часов HONOR CHOICE Watch 2i. Устройство получило 1,85-дюймовый AMOLED-дисплей с тонкими рамками и поддержкой Always-On Display. Экран занимает 75% фронтальной панели и по словам компании, сохраняет читаемость даже при ярком солнечном свете.

Часы поддерживают 109 спортивных режимов, включая бег, ходьбу, велосипед, греблю, танцы и даже фехтование. Реализована автоматическая активация отслеживания активности для некоторых типов тренировок. Также доступна подробная аналитика сна, включая дневной отдых.

Встроенный аккумулятор и системы энергосбережения позволяют работать до 14 дней без подзарядки. Корпус часов выполнен из прочных материалов и защищён по стандарту IP68.

HONOR CHOICE Watch 2i уже доступны в продаже в России. Модель представлена в чёрном и белом цветах по цене 4490 рублей. До 13 июня действует скидка 1000 рублей. Купить часы можно у официальных ритейлеров.

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