Apple зарегистрировала патент на геймпад

Apple зарегистрировала патент на собственный геймпад. В нем описывавется устройство, которое работает по технологии схожей с использованием магнитов в iPad и Apple Pencil.

В документах речь идет об «аксессуарах, которые могут улучшить функциональность электронного устройства, а также крепиться к нему». В пример берут телефон, планшет или другое вычислительное устройство.

Проще говоря, геймпад может крепится к смартфону, возможно, через MagSafe. Экран останется неподвижным, а все кнопки будут расположены по бокам.

Пока это только патент. Многие крупные компании регистрируют их в течение года в огромных количествах. До реализации доходят далеко не все.

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