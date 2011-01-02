Apple поднимает цены в App Store для России

А теперь не самая приятная новость от Apple для обладателей устройств компании и конечно, касается она повышения цен. Но на этот раз это затронуло App Store и приложения в нем. Правда, в список, где произойдет повышение цен попали не все страны. К сожалению, в этой группе Россия. Кроме РФ в списке стран еще Колумбия, Индонезия, ЮАР, Индия и Бразилия.

Чем это объясняется? Все просто до безумия: изменение курса национальных валют и введение новых налогов. Изменения стоимости приложений касается и покупок внутри них, но они не затрагивают возобновляемые подписки. Кстати, пока неизвестно, как это отразится на ценнике Apple Music и дополнительном месте в iCloud.

Уже сейчас можно ознакомится с изменением расценок на приложения. Так, вместо 75 рублей за приложение, теперь придется платить 99 рублей. Вместо 229 рублей – 279, вместо 299 рублей – 379, вместо 379 рублей – 449. Естественно, с такой политикой многие не согласны и даже образовалась коалиция, которая будет противостоять этому.

«Коалиция за справедливость приложений» выступает против монополизации контроля Apple над приложениями в App Store. Эта группа была основана Epic Games. Затем в нее вошли Match Group и Spotify. Сейчас коалиция объединяет порядка 40 компаний, но в нее просятся вступить еще около 400 недовольных политикой Apple. Ну, Apple, держись.