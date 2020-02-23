Apple по ошибке раскрыла новый продукт
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Apple по ошибке раскрыла новый продукт

Apple случайно показала название нового продукта в ролике с инструкцией по использованию функции «Найти iPhone», но чуть позже удалила его. Новинкой оказалась умная метка – AirTag. Первые слухи о ней появились ещё в прошлом году.

The Geek Ru Airtag Screenshot
Скриншот из видео с инструкцией

Сам аксессуар AirTag небольшого размера, который можно положить в кошелек, сумку или к любому другому предмету, который может потеряться. Метка подключается к iPhone и отображает свою геопозицию в приложении «Локатор». Предположительно, для установки связи будет использоваться Bluetooth или новая технология Ultra Wideband (UWB), которая впервые появилась в линейке iPhone 11.

Airtag Render
Предположительный дизайн AirTag

Стоит отметить, что Apple ещё на конференции WWDC 2019 рассказывала о новом методе определения местоположения через находящиеся рядом устройства. Если метка лишится доступа к привязанному устройству, то она может самостоятельно задействовать любую точку с выходом в интернет по близости и передать местонахождение своему пользователю.

Ожидается, что метку AirTag покажут на презентации iPhone SE 2 (iPhone 9), которая должна пройти 3 апреля.

В октябре 2019 года, российская группа компания ISBC объявила о заключении сделки и продаже торговой марки AirTag. Покупателем бренда оказалась Apple.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте
Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Пишу про технологии и жизнь. Работаю на Mac, в руках держу Android.

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить