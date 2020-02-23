Apple по ошибке раскрыла новый продукт

Apple случайно показала название нового продукта в ролике с инструкцией по использованию функции «Найти iPhone», но чуть позже удалила его. Новинкой оказалась умная метка – AirTag. Первые слухи о ней появились ещё в прошлом году.

Скриншот из видео с инструкцией

Сам аксессуар AirTag небольшого размера, который можно положить в кошелек, сумку или к любому другому предмету, который может потеряться. Метка подключается к iPhone и отображает свою геопозицию в приложении «Локатор». Предположительно, для установки связи будет использоваться Bluetooth или новая технология Ultra Wideband (UWB), которая впервые появилась в линейке iPhone 11.

Предположительный дизайн AirTag

Стоит отметить, что Apple ещё на конференции WWDC 2019 рассказывала о новом методе определения местоположения через находящиеся рядом устройства. Если метка лишится доступа к привязанному устройству, то она может самостоятельно задействовать любую точку с выходом в интернет по близости и передать местонахождение своему пользователю.

Ожидается, что метку AirTag покажут на презентации iPhone SE 2 (iPhone 9), которая должна пройти 3 апреля.

В октябре 2019 года, российская группа компания ISBC объявила о заключении сделки и продаже торговой марки AirTag. Покупателем бренда оказалась Apple.