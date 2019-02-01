Apple по ошибке пропустила вредоносное ПО для macOS

Apple известна всем своим скрупулёзным подходом к отбору сторонних приложений для собственных устройств. Но и здесь есть просчеты, один из которых появился на днях. Представители компании, как заявляют источники информации, намеренно одобрили распространения вредоноса. Данная программа под видом обновления Adobe Flash Player стала доступна обладателям устройств, работающих под управлением macOS.

Если верить специалисту в области кибербезопасности – Патрику Уордлу, то Apple пропустила программу, в которую вшит вредоносный код, хотя тот был известен ранее по приложению Shlayer. В результате таких действий, как только происходит заражение компьютера, на пользователя начинается атака рекламным спамом. Кстати, эта угроза стала самой распространенной в прошлом году.

Сам Патрик Уордл очень удивлен тем, что специалисты из Apple допустили такую оплошность, и это первый подобный случай на его памяти. На данный момент специалисты из Apple уже в курсе данной проблемы, аккаунт разработчика был найден и заблокирован.