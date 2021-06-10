Apple ограничит свои компьютеры на чипах Intel после обновления до macOS Monterey

На днях компания Apple анонсировала обновление своей настольной операционной системы — macOS Monterey. А теперь стало известно, что все новые функции ОС будут доступны только на Mac с чипом M1.
Список этих возможностей довольно короткий и выглядит так:
- Копирование текста Live Text
- Портретный режим в FaceTime
- Режим 3D-глобуса в Apple Maps
- Более подробные карты
- Преобразование текста в речь
- Диктовка вместо печати текста
В остальном решения на процессорах Intel будут уметь то же, что и версии с M1. И это странно, ведь в активе компании есть мощные модели ноутбуков на «синих» чипах. Но, похоже, в Купертино хотят как можно скорее перевести пользователей на ноутбуки и ПК с фирменными процессорами.
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