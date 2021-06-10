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Новости

Apple ограничит свои компьютеры на чипах Intel после обновления до macOS Monterey

На днях компания Apple анонсировала обновление своей настольной операционной системы — macOS Monterey. А теперь стало известно, что все новые функции ОС будут доступны только на Mac с чипом M1.

Список этих возможностей довольно короткий и выглядит так:

  • Копирование текста Live Text
  • Портретный режим в FaceTime
  • Режим 3D-глобуса в Apple Maps
  • Более подробные карты
  • Преобразование текста в речь
  • Диктовка вместо печати текста

В остальном решения на процессорах Intel будут уметь то же, что и версии с M1. И это странно, ведь в активе компании есть мощные модели ноутбуков на «синих» чипах. Но, похоже, в Купертино хотят как можно скорее перевести пользователей на ноутбуки и ПК с фирменными процессорами.

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Источник:
The Verge
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