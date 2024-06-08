Apple начала продавать восстановленные MacBook Air M3

Apple запустила продажи восстановленных MacBook Air с процессором M3 по сниженным ценам. Данные ноутбуки компания представила в марте этого года.

Базовые модели 13- и 15-дюймовых MacBook Air M3 изначально продавались по цене $1099 и $1299. Однако восстановленные версии предлагаются значительно дешевле.

Например, отремонтированная 13-дюймовая модель обойдется в $929, а 15-дюймовая — в $1099. Эти устройства оснащены 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 256 ГБ, а модели с большим объемом памяти будут стоить дороже.

Напомним, восстановленные устройства Apple — подержанные гаджеты, которые вернули по разным причинам. Перед повторной продажей они проходят строгий процесс восстановления и замены поврежденных деталей, в том числе аккумуляторов. Внешне эти устройства выглядят как новые и поставляются в специальной упаковке с теми же аксессуарами, что и новые изделия.