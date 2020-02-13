Apple может выпустить iPad Pro 5G осенью 2020 года

Издание DigiTimes опубликовали отчет, в котором есть упоминание iPhone и iPad Pro 5G. Согласно нему, такие устройства выйдут во второй половине 2020 года.

Про айфон, собственно, ничего удивительного. Qualcomm уже официально сообщала, что работает над чипом 5G для Apple. Информация про iPad Pro 5G появилась только сейчас. До этого ожидалось, что новый Pro-планшет компания выпустит весной этого года.

Источник утверждает, что новые iPhone и iPad Pro получат 5-нм процессоры A14, а также будут поддерживать быстрые частоты mmWave. Скорее всего, Qualcomm установит свой модем Snapdragon X55 для iPhone, но в отчете не указано, какой модем будет использоваться для iPad.

Единственным производителем VCSEL-компонентов для ToF-датчиков станет компания Win Semi. Ожидается, что ToF-модули получат и iPhone 5G и iPad.

iPhone 5G производитель покажет на презентации в сентябре, а новые iPad обычно выпускают немного позже — в октябре.