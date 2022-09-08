Apple может подключить спутники Starlink для вызова помощи в iPhone 14

Илон Маск рассказал в Твиттере, что ведёт переговоры с Apple. Основная их цель – использование спутников Starlink для функции экстренной связи, которая появилась в iPhone 14. Сама Apple от комментариев отказалась.

По словам Маска, поддержка функции экстренной помощи через спутники Starlink, может появиться в ближайшем будущем.

Пока экстренная связь в iPhone 14 реализована через спутники Globalstar. Запуск функции запланирован на ноябрь и будет доступна только на территории США и Канады. Появится ли она во всём мире – неизвестно.

Экстренная связь через спутники, была представлена 7 сентября на ежегодной презентации Apple. Она доступна во всех iPhone 14 и представляет собой передачу заготовленных текстовых сообщений в экстренные службы. Первые два года она будет работать бесплатно и пригодится тогда, если владелец iPhone попал в беду в той местности, где нет сотовых вышек связи.

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