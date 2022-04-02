Apple начала продавать восстановленные MacBook Pro с чипами M1 Pro и M1 Max

В американском Apple Store начались продажи восстановленных MacBook Pro с чипами M1 Pro и M1 Max.

Покупателям доступны ноутбуки на 14 и 16 дюймов. Скидка составляет 10%, что с одной стороны неплохо, а с другой стороны не так уж и много.

На 14-дюймовые версии стоимость следующая:

MacBook Pro с M1 Pro с 16/512Гб — $1799 вместо $1999,

MacBook Pro с M1 Pro с 16/1 Тб — $2249 вместо $2499.

16-дюймовый MacBook Pro с чипом ‌M1 Max с 32 Гб оперативной памяти и твердотельным накопителем на 1 Тб обойдется пользователю в $3149 вместо $3499.

Apple всегда отмечает, что восстановленные устройства тщательно проверены и не отличаются от новых. На гаджеты также действует гарантия на один год.

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