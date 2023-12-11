Apple ищет специалиста по русской культуре для развития Siri

Apple ищет специалиста на должность инженера-лингвиста для работы над голосовым помощником Siri на российском рынке. От кандидата требуется отличное владение русским языком, обладание сильными навыками объектно-ориентированного программирования, а также знать методы обработки текста и машинного обучения для решения задач, связанных с развитием Siri. Место работы будет офис Apple в Барселоне.

По мнению опрошенных экспертов, компания Apple не собирается останавливаться в развитии своих продуктов и сервисов на русском языке. Директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов, отметил, что в Apple осознают важность и значимость российского рынка как “большого и важного сегмента, который следует обслуживать на высоком уровне”.

1 марта 2022 года, Apple приостановила деятельность в России, прекратила официальные продажи своих продуктов и отключила сервис Apple Pay. Несмотря на это, пользователи могут по-прежнему оплачивать покупки в App Store, поскольку этого делать никто не запрещал.