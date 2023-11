Apple грозит штраф в $2 млрд за некачественные аккумуляторы и замедление iPhone

Суд в Великобритании отклонил требование Apple заблокировать иск британского правозащитника Джастина Гутманна, который обвинил корпорацию в намеренной установке некачественных аккумуляторов и замедлении работы iPhone.

Гутманн утверждает, что Apple намеренно устанавливала в iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7 и 7 Plus батареи, которые не соответствовали процессору или операционной системе этих устройств. В результате, с выпуском обновлений iOS, производительность устройств ухудшалась. Он требует от компании компенсацию, сумма которой может достигать почти $2 млрд. Иск подан от лица 24 млн пользователей iPhone в Великобритании.

Компания Apple попыталась заблокировать иск в мае 2023 года, назвав его необоснованным. Однако, несколько дней назад стало известно, что Лондонский апелляционный трибунал по вопросам конкуренции отклонил требование «купертиновцев».

«Мы никогда не делали и не будем делать что-либо, чтобы намеренно сократить срок службы какого-либо продукта Apple или ухудшить пользовательский опыт, чтобы стимулировать клиентов на новые покупки» заявлял ранее представитель Apple Том Паркер.

Гутманн считает, что решение суда является «важным шагом на пути к правосудию в отношении потребителей». Apple комментировать ситуацию не стала, лишь вновь сослалась на заявление Тома Паркера.