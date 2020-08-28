Apple удалила аккаунт Epic Games из App Store и начала рекламировать PUBG

Apple удалила аккаунт разработчиков Epic Games и своего цифрового магазина приложений AppStore. В связи с чем, корпорация выпустила официальное заявление:
Мы разочарованы тем, что нам пришлось закрыть учетную запись Epic Games в App Store. Мы много лет работали с командой Epic Games над запусками и выпусками их проектов.Говорится в заявлении Apple
Также Apple отметила, что суд порекомендовал Epic Games соблюдать правила App Store, которыми она руководствовалась годами, пока не интегрировала собственную платёжную систему в Fortnite.
Однако Apple не остановилась и развернула активную рекламную кампанию шутера PUBG Mobile. Например, было опубликовано несколько рекламных публикаций под названием PUBG Mobile’s New Era, а также появилась изображение игры на главной странице App Store.
Многие расценили такой шаг, как эпичный троллинг Apple над Epic Games. Ведь PUBG Mobile является прямым конкурентом Fortnite, который также делает огромные обороты от донатов.
Напомним, что в Fortine вышел новые сезон с персонажами из вселенной Marvel, но из-за разбирательств компаний пользователи на iOS и macOS лишились возможности обновиться. Разработчики Fortine порекомендовали использовать для игры другие платформы, а по возмещению потраченных денежных средств советовала обратиться к Apple.
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