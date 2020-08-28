Apple удалила аккаунт Epic Games из App Store и начала рекламировать PUBG

Apple удалила аккаунт разработчиков Epic Games и своего цифрового магазина приложений AppStore. В связи с чем, корпорация выпустила официальное заявление:

Мы разочарованы тем, что нам пришлось закрыть учетную запись Epic Games в App Store. Мы много лет работали с командой Epic Games над запусками и выпусками их проектов. Говорится в заявлении Apple

Также Apple отметила, что суд порекомендовал Epic Games соблюдать правила App Store, которыми она руководствовалась годами, пока не интегрировала собственную платёжную систему в Fortnite.

Однако Apple не остановилась и развернула активную рекламную кампанию шутера PUBG Mobile. Например, было опубликовано несколько рекламных публикаций под названием PUBG Mobile’s New Era, а также появилась изображение игры на главной странице App Store.

A new era of @PUBGMOBILE is coming, featuring an overhaul of the Erangel map and a bold new look.



Check out the exclusive sneak peek here. https://t.co/ZmcDm6zKQR — App Store (@AppStore) August 28, 2020

Многие расценили такой шаг, как эпичный троллинг Apple над Epic Games. Ведь PUBG Mobile является прямым конкурентом Fortnite, который также делает огромные обороты от донатов.

Напомним, что в Fortine вышел новые сезон с персонажами из вселенной Marvel, но из-за разбирательств компаний пользователи на iOS и macOS лишились возможности обновиться. Разработчики Fortine порекомендовали использовать для игры другие платформы, а по возмещению потраченных денежных средств советовала обратиться к Apple.