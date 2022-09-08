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Новости

Apple будет использовать вырез Dynamic Island в будущих iPhone

После выхода iPhone 14 Pro, неравнодушные пользователи не перестают обсуждать новый дизайн дисплея под названием Dynamic Island. На фоне общих обсуждений, популярные и достоверные аналитики поделились своими прогнозами относительно будущих моделей.

Известный инсайдер Digital Chat Station назвал Dynamic Island «новой челкой» от Apple. По его словам, компания будет использовать ее еще в нескольких поколениях iPhone, постепенно уменьшая ее площадь.

Аналитик Росс Янг предполагает, что в следующем году все модели iPhone 15 получат дисплей Dynamic Island.

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Источник:
Ithome

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