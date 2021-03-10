Apple будет собирать iPhone 12 в Индии

Похоже, именно Индия станет оплотом производства продукции Apple. Мы и раньше слышали, что представители американской компании намерены перенести большую часть своих ресурсов по сборке в Индию. Сейчас же на пути к этому сделан огромный шаг. Речь идет о публикации в индийских СМИ информации, что завод Wistron станет первым, кто начнет собирать устройства новой линейки iPhone 12.

Для увеличения продукта на рынке, уже ближе к концу нынешнего года к этому заводу присоединится еще один — Pegatron. Уже сейчас в Индии идет сборка iPhone SE, iPhone XR и iPhone 11, а вскоре к ним прибавится еще и iPad. Поддержать такие начинания согласилось и правительство Индии, которое выделило около 1 млрд. рупий. Все это предназначено для стимулирования местного производства.

Все это, скорее всего приведет к тому, что уже компания Apple может инвестировать в это около 3 млрд. рупий. Также сообщается, что на заводе Wistron по мере повышения продукции, будет увеличен лимит сотрудников с 1000 до 2000.