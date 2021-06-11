Apple наняла экс-руководителя отдела BMW по выпуску электромобилей

Компания Apple явно планирует создать свой автомобиль. Для этого она наняла бывшего топ-менеджера BMW Ульриха Кранца. Как сообщают СМИ, он может помочь в создании своего электромобиля Apple.

Вместе с ним будет работать бывший топ-менеджер Tesla Даг Филд, который ранее который руководил разработкой Model 3. Так что, по мнению журналистов, это будет именно умный электромобиль.

Отметим, что идея создания собственного машины у Apple рассматривается с 2014 года. Однако в 2018 году её отложили по неизвестным причинам. Тогда планировалось, что в Купертино будут создавать только софт для машины, а её саму отдадут на аутсорс.

Предполагается, что непосредственно машину может разрабатывать Hyundai, хотя компания из Южной Кореи опровергла это. Возможно, будет другой партнёр или же он уже есть.

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