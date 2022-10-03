Аккумулятор AirPods Pro 2 вырос всего на 15%

Зарубежный сайт MySmartPrice нашел в базе 3C ёмкость встроенной батареи новых AirPods Pro 2.

Судя найденным данным, наушники получили аккумулятор на 49,7 мАч, что на 15% больше, чем в первом поколении — 43,24 мАч. Сам кейс практически не изменился — 523 мАч, что всего на 4 мАч больше, чем у оригинальной модели.

По заявлению Apple, второе поколение AirPods Pro 2 должно работать на 1,5 часа больше. Вместе с кейсом время автономной работы составляет до 30 часов.

Напомним, что специалисты YouTube-канала iFixit оценили ремонтопригодность AirPods Pro 2 в 0 баллов из 10.

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