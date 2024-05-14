Анонс мощного и молниеносного ИИ Gemini 1.5 Flash от Google

На собственной конференции Google I/O 2024 компания представила новую модель искусственного интеллекта, которая не только не уступает другим в мощности, но еще и работает быстрее — Gemini 1.5 Flash.

Пока что новинка доступна только через Google AI Studio, так что обычные потребители не смогут использовать её для создания чат-ботов. Со временем ИИ появится более, чем в 200 странах.

Как заявил вице-президент Google Джош Вудворд, Gemini 1.5 Flash оптимизирована именно для узких, приоритетных целей, в которых важна минимальная задержка. ИИ обрабатывает текст, картинки и видео с очень высокой скорость, из-за чего подходит для программ, требующих отклика в реальном времени. К примеру, для контакта с клиентами или мгновенного создания изображений.

Если же от задач не требуется молниеносность, то лучше использовать Gemini 1.5 Pro — обновленную модель для анализа больших массивов текста. Pro-версия может делать обобщения, переводы и логические рассуждения, а также писать программный код. К тому же, эта модель скоро станет доступна не только в AI Studio, но и в Google Workspace.

Интересно, что обе модели: Gemini 1.5 Pro и Gemini 1.5 Flash, используют контекстное окно на 1 миллион токенов, из-за чего искусственный интеллект имеет больше данных при создании ответа. Тот же GPT-4 наделен куда меньшим контекстным окном всего на 128 тысяч токенов.