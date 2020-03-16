AMD представила процессоры Ryzen 4000
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AMD представила процессоры Ryzen 4000

Advanced Micro Devices, нам более известная как AMD, официально представила новое поколение процессоров, предназначенный для работы в ноутбуках. Это 7-нанометровые чипы Ryzen 4000, основанные на архитектуре Zen 2. Данный тип процессоров производитель относит к семейству Renoir. Что касается количества ядер, то в данной конструкции их может быть 6 или 8. Также стоит отметить наличие многопоточности и графику Radeon Vega.

На данный момент производитель выпустил на рынок три вариации чипов в этой линейке: H, HS и U. Чипы с префиксом H предназначены для использования в игровых ноутбуках и имеют теплопакет в 45 Вт. Модели с приставкой HS будут использоваться лишь в лэптопах производства ASUS. Их максимальная рассеиваемая мощность – 35 Вт. Что касается устройств с индексом U, то они предназначены для массового применения и имеют TDP в 15 Вт.

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Все представленные чипы получили поддержку контроллеров ОЗУ DDR4-3200/LPDDR4X-4266 в двухканальном режиме. Производитель уверяют, что новая линейка превосходит предшественника, имеется в виду Ryzen 3000 по числу выполняемых инструкций за такт. Графическая система снабжена Compute Units (CU) в количестве до восьми штук. Благодаря этому возможно достижение 512 потоковых процессоров, причем частота последних может доходить до 1750 МГц. А вот о сроках выхода ноутбуков на этих чипах пока не известно.

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