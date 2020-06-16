AMD представила процессоры Ryzen 3000XT
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AMD представила процессоры Ryzen 3000XT

Наконец-то представители AMD порадовали геймеров новым продуктом. Как и предполагалось ранее, на рынок выходят три новые модели процессоров третьего поколения семейства Ryzen. Данные процессоры получили названия: AMD Ryzen 9 3900XT, AMD Ryzen 7 3800XT и AMD Ryzen 5 3600XT. Как можно было заметить, что общим в названиях являются символы XT. Если верить концепции маркировки устройств от AMD, это значит, что устройства работают на повышенной частоте.

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Немного позже эта информация подтвердилась, когда были представлены технические характеристики новой линейки процессоров. Если верить разработчикам из AMD, то повышение частоты способно дать прирост в производительности на 4%. Если говорить о самих процессорах, то вариант AMD Ryzen 5 3600XT уже укомплектован системой охлаждения.  

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А вот две другие – AMD Ryzen 7 3800XT и AMD Ryzen 9 3900XT, идут без охлаждающей системы, так как производитель решил доверить выбор охладителя пользователю. Что касается ценника новых процессоров, то AMD Ryzen 5 3600XT оценен в 250 долларов, вариант AMD Ryzen 7 3800XT стоит 400 долларов. Самым же дорогим процессором является AMD Ryzen 9 3900XT, ценник которого достигает 500 долларов. Ожидается, что старт продаж начнется 7 июля.

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