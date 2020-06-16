AMD представила процессоры Ryzen 3000XT

Наконец-то представители AMD порадовали геймеров новым продуктом. Как и предполагалось ранее, на рынок выходят три новые модели процессоров третьего поколения семейства Ryzen. Данные процессоры получили названия: AMD Ryzen 9 3900XT, AMD Ryzen 7 3800XT и AMD Ryzen 5 3600XT. Как можно было заметить, что общим в названиях являются символы XT. Если верить концепции маркировки устройств от AMD, это значит, что устройства работают на повышенной частоте.

Немного позже эта информация подтвердилась, когда были представлены технические характеристики новой линейки процессоров. Если верить разработчикам из AMD, то повышение частоты способно дать прирост в производительности на 4%. Если говорить о самих процессорах, то вариант AMD Ryzen 5 3600XT уже укомплектован системой охлаждения.

А вот две другие – AMD Ryzen 7 3800XT и AMD Ryzen 9 3900XT, идут без охлаждающей системы, так как производитель решил доверить выбор охладителя пользователю. Что касается ценника новых процессоров, то AMD Ryzen 5 3600XT оценен в 250 долларов, вариант AMD Ryzen 7 3800XT стоит 400 долларов. Самым же дорогим процессором является AMD Ryzen 9 3900XT, ценник которого достигает 500 долларов. Ожидается, что старт продаж начнется 7 июля.