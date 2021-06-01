AMD представила новые видеокарты для ноутбуков — с архитектурой RDNA2

Компания AMD официально представила новые видеокарты Radeon RX 6800M, Radeon RX 6700M и Radeon RX 6600M для ноутбуков. Таким образом, решения на базе архитектуры RDNA2 добрались и до мобильных систем.

Старшая модель Radeon RX 6800M базируется на GPU Navi 22 с 2560 потоковыми процессорами. Эта версия имеет 12 ГБ видеопамяти GDDR6 и 96 Мб быстрой кэш-памяти Infinity Cache. Шина данных — 192 бита, частота графического чипа — 2,3 ГГц.

Утверждается, что карта будет в полтора раза мощнее, чем RTX 2070, то есть примерно на уровне GeForce RTX 3080. Само собой, она появится только в мощных ноутбуках с энергопотреблением более 145 Вт.

Модель Radeon RX 6700M тоже использует Navi 22, но уже с 2304 потоковыми процессорами. Есть 10 ГБ памяти GDDR6, шина данных на 160 бит, а частота графического процессора — 2,3 ГГц, но быстрой памяти Infinty Cache меньше. Её объём всего 80 МБ. Эта карта предназначена для ноутбуков с энергопотреблением до 135 Вт.

Младшая модель Radeon RX 6600M построена на GPU Navi 23 с 1792 потоковыми процессорами, шиной на 128 бит и 8 ГБ памяти GDDR6. Частота графического процессора — 2177 МГц.

Отметим, что в продажу уже поступили ноутбуки Asus ROG Strix G15 с Radeon RX 6800M и Ryzen 9 5900HX.

The GEEK в Telegram