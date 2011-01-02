AMD представила новые процессоры Ryzen 5000

На прошедшей презентации Where Gaming Begins, компания AMD представила новые процессоры Ryzen серии 5000 основанные на базе Zen 3.

Процессоры значительно стали мощнее. По словам производителя они на 19% быстрее прошлого поколения, не имеют ошибок с кэшем и обладают улучшенным энергосбережением. Основное желание компании обогнать процессоры Intel на игровом рынке.

Также производитель показал работу AMD Ryzen 5900X. Процессор на 26% лучше Ryzen 3900XT и показывает в Shadow of the Tomb Raider до 181 кадров в секунду, против 141 кадр в секунду, которые выдаёт 3900XT.

На выбор будет доступно четыре вида процессора:

AMD Ryzen 9 5950X (16 ядер, до 4,9 ГГц) — 799 долларов (около 76 тысяч рублей);

AMD Ryzen 9 5900X (12 ядер, до 4,8 ГГц) — 549 долларов (около 52 тысяч рублей);

AMD Ryzen 7 5800X (8 ядер, до 4,7 ГГц) — 449 долларов (около 43 тысяч рублей);

AMD Ryzen 5 5600X (6 ядер, до 4,6 ГГц) — 299 долларов (около 28 тысяч рублей).

Продажи новых процессоров начнутся 5 ноября.

Кроме того, AMD анонсировала новые видеокарты. О них она пообещала рассказать уже 28 октября.