AMD и MediaTek могут объединиться

В сети появилась информация, будто бы компании AMD и MediaTek могут создать совместное предприятие. Такая мера позволит компании AMD несколько расширить свое влияние и на рынке мобильных устройств. А вообще, сфера деятельности этого совместного предприятия официально значится разработка под заказ однокристальных систем со встроенными возможностями подключения к сетям Wi-Fi и 5G.

Ожидается, что в состав новых однокристальных систем войдут высокоэффективные ядра MediaTek и графика, созданная на основе архитектуры AMD RDNA. Если вспомнить, то раньше компания AMD вела сотрудничество с другими компаниями, ориентированными на рынок мобильных устройств.

Пока это всего лишь неподтвержденная информация, так как официального подтверждения ни от AMD, ни от MediaTek не последовало.