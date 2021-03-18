Альфа-банк выплатит 1 миллион рублей за информацию о телефонных мошенниках

«Альфа-банк» на волне своей шумихи запустил новую PR-акцию под названием «Охота за головами». Банк собирается потратить около 5 миллионов рублей на выплаты клиентам, которые помогут поймать телефонных мошенников, совершающих вызовы от имени организации.

1 миллион рублей – именно столько составит максимальный размер одного вознаграждения.

Если банк получит действительно полезную информацию, он выплатит вознаграждение нескольким клиентам. Для получения выплат необходимо иметь счет в том же «Альфа-банке».

Кроме того, чтобы собирать данные о мошенниках открыт специальный сайт alfawanted.ru, а также электронный ящик wanted@alfabank.ru. Именно туда нужно отправлять любые сведения, которые помогут выйти на след мошенников.

Все отсылаемые данные передаются в анонимной форме, но нужно быть готовым написать заявление в полицию и выступить в суде в качестве свидетеля.

Большинство экспертов полагают, что PR-мероприятие «Альфа-банка» не принесёт результатов. Современная IP-телефония позволяет обеспечить мошенникам анонимность, а сами они вряд ли станут идти против друг друга. Также множество мошенников действуют не в России, а с территории сопредельных с Россией русскоговорящих государств, например из Украины. Добиться их выдачи и привлечь к ответственности будет очень трудно для российских правоохранительных органов.