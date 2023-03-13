«Аквариус» запустил серийное производство КПК на ОС «Аврора»

Российская компания «Аквариус» начала массовое производство смартфонов в форм-факторе КПК в Твери и Шуе. К концу 2023 года она сможет производить до 2,5 миллиона устройств ежегодно, сообщает пресс-служба производителя.

На данный момент запущено производство модели Aquarius NS M11 под управлением российской операционной системы «Аврора», которая будет использоваться крупными отечественными компаниями и организациями. Она предназначена для объектов критической инфраструктуры, таких как информационные сети, энергетика и экстренные службы.

Aquarius NS M11

Aquarius NS M11 выглядит как обычный смартфон и оснащен 6,67-дюймовым IPS-дисплеем, однокристальной платформой с восьмиядерным процессором MediaTek Helio P35, 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт флеш-памяти, а также 16-мегапиксельной тыльной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами.

Устройство поддерживает 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth и GPS/ГЛОНАСС, имеет два слота под SIM-карты и защиту от сканера отпечатков пальцев, а также АКБ на 5000 мА·ч с быстрой зарядкой. Модель весит 240 г, размеры — 167,3 × 77 × 10,2 мм.



Aquarius NS M12

Компания также выпускает модель Aquarius NS M12, почти идентичную по функционалу, но с защитой IP68 для использования в полевых условиях.

Выпуск NS M12 планируется во втором квартале 2023 года.