Пользователям AirPods Pro 2 советуют заменить аккумулятор

Владельцы новых AirPods Pro 2 столкнулись со странной ошибкой. Приложение «Локатор» рассылает уведомления о скорой замене батареи в обоих наушниках и футляре. При этом в AirPods Pro невозможно сделать замену аккумулятора.

Кто столкнулся с ошибкой, могут не сразу понять, что она связана с их ‌AirPods Pro‌, поскольку элемент упоминается в уведомлениях просто как «левый», «правый» или «чехол».

Уведомления похожи те, которые присылает «Локатор» для замены батарейки в AirTag. Предположительно, что Apple использовала большую часть прошивки AirTag для зарядного футляра «MagSafe», вызывая идентичные предупреждения даже там, где они не имеют смысла.

Ошибку должны исправить с ближайшим обновлением iOS или прошивки AirPods.

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