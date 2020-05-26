Представлены ноутбуки RedmiBook на базе AMD Ryzen 4000
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Новости

Представлены ноутбуки RedmiBook на базе AMD Ryzen 4000

Redmi выпустила три новых ноутбука серии RedmiBook на 13, 14 и 16 дюймов. Все три модели получили процессоры AMD Ryzen. На выбор пользователя есть ноутбуки на базе Ryzen 5 4500U с графикой Vega 6 и Ryzen 7 4700U с Vega 7. Из модификаций 8/16 ГБ оперативной и 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти соответственно.

  • Redmibook Amd Ryzen
  • Redmibook Amd Ryzen

Все три модели обладают дисплеями с разрешением на 1920 × 1080 точек и цветовым охватом sRGB. По заявлению производителя самая старшая модель на 16 дюймов работает на одном заряде около 12 часов. Также есть функция быстрой зарядки.

Стоимость базовой модели RedmiBook начинается от 530 долларов.

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