Топовые кроссовки со скидкой до 30%. Лучшие предложения

Подборка популярных кроссовок на лето с сочными скидками и бесплатной доставкой. Единственное, что может удержать от покупки – это ограниченные размеры и множество желающих их приобрести. Все магазины проверены и надёжны на 100%.

New Balance Pro Court Cup

Изначально данная модель производилась исключительно для теннисистов, но в дальнейшем перекочевала на улицы. Из-за своего минимализма в формах и цвете, такая обувь подойдет под любой образ. В Pro Court Cup идеально сочетаются дух старой школы и современный стиль.

Цена: 10 990 руб. 8 990 руб.

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Adidas OZWEEGO

Легендарная модель 2000-х годов в новом образе. В нашей современности все популярнее становится стиль 2000-х, данная модель сочетает в себе ретро и футуристку. Амортизация Adiprene+ позволяет мягко и упруго отталкиваться от земли. Эта модель идеально подойдёт для пеших прогулок в течении всего дня, это не только модно, но и стильно.

Цена: 8 999 руб. 4 999 руб.

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New Balance 997H

Еще с самого начала кроссовки 997H смогли твердо зафиксировать положение обновленной классики, которая подойдет, абсолютно к любому случаю.

Модель объединяет в себя, сразу несколько технологий. Для того чтобы нога была зафиксирована используются термопластичные вставки Hytrel. А для лучшей устойчивости и амортизации используется дополнительное покрытие подошвы Encap. Они прослужат вам довольно долго, так как подметка сделана из карбоновой резины.

Цена: 10 990 руб. 8 990 руб.

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Y-3 Saikou

Благодаря тому, что кроссовки “Saikou” выполнены из хлопка и кожи, они почти не чувствуются на ноге, тем самым, облегчая ходьбу. Вязаная модель с помощью закругленного носка, панели из сетки и шнуровки спереди запросто помогает выделяться среди остальных.

Цена: 44 885 руб. 33 664 руб.

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New Balance 801

Оригинальные и удобные кроссовки обладают всеми качествами для того, чтобы вы остановили свой выбор именно на них. Прочный текстильный вверх удобен при любой погоде, особенная подошва призвана смягчить ударную нагрузку при ходьбе, создает хорошую амортизацию. Все это обеспечивает высокую популярность данной модели.

Цена: 10 990 руб. 8 990 руб.

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Puma RS-X3

Переиздание одной из классических моделей Puma серии RS, успевшей понравиться многим. Яркие кожаные вставки зададут тон прогулке, а верх из сетки и амортизация Running System не позволят устать рано.

Цена: 8 375 руб. 5 025 руб.

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Adidas DEERUPT RUNNER

Легкие сетчатые кроссовки идеально подойдут для летних прогулок в жаркую погоду. Мягкая стелька с антимикробным покрытием обеспечит носку приятной и безболезненной на протяжении длительного времени. Качественная модель, выполненная по новым технологиям, не оставит равнодушными любителей спортивной обуви.

Цена: 8 999 руб. 5 999 руб.

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