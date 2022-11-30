6 реальных мест из игр, куда можно отправиться в путешествие

Мы проводим в играх сотни часов, и безусловно немалая часть — познание их мира и атмосферы. Некоторые проекты настолько проработаны, что, заходя в чащу леса уже который раз, мы открываем для себя что-то новое — будь то спрятанный квест или потерянный NPC.

Некоторые ландшафты по-настоящему фантастичны и их можно увидеть только виртуально, однако многие игровые вселенные вдохновлены реальными городами и локациями. В этой подборке The GEEK вместе с Яндекс Путешествиями вспомним проекты, в которых узнаются черты нашего мира, и расскажем, куда можно поехать, чтобы окунуться в их атмосферу.

TES

Серия The Elder Scrolls предлагает игрокам большой открытый игровой мир. Daggerfall, Morrowind, Oblivion, Skyrim (а сегодня ещё и TES Online) — бесконечные земли для изучения. И если Skyrim или дополнение к Морровинду Bloodmoon — это Скандинавия, то, например, в городах Сиродила (Oblivion) легко узнается средневековая Европа.

Некоторые локации волшебного мира кому-то напоминают скальные города Каппадокии, а пейзажи — виды Новой Зеландии.

При этом важно, что вне зависимости от уровня графики игр франшизы (которая, разумеется, прошла большой путь), фанатам серии нравится одинаково сильно путешествовать по каждой из провинций Тамриэля — тому доказательство претензия к Скайрим, в котором игрокам разрешили перемещать персонажа в два клика, вместо того, чтобы «страдать» и идти до лагеря индейцев много часов.

Один из вариантов окунуться в атмосферу игр — полететь в Европу. Главное — решить вопрос с визой.

Авиабилеты Москва-Осло в декабре стоят от 14 167 рублей.

Из Москвы в Гамбург в декабре можно слетать за 15 587 рублей.

Red Dead Redemption 2

Действие Red Dead Redemption 2 происходит на территории нескольких вымышленных штатов США на рубеже XIX—XX веков. В RDR также можно свободно путешествовать по обширному миру игры, самостоятельно находя интересные места и занятия. Игра стилизована в духе вестерна, а игроки узнают в мире RDR локации Техаса, Луизианы или пейзажи Канады.

Например, игровой штат Лемойн вдохновлен локациями Луизианы, а Нью-Остин больше похож на юго-запад США и штаты Техас и Нью-Мексико. В Red Dead Redemption 2 хорошо знакомый геймерам город Сен-Дени, явно скопирован с Нового Орлеана. А поместье Брейтуэйтов в Лемуане — напоминает знаменитую плантацию «Дубовая Аллея» в Луизиане.

Поэтому всем желающим окунуться в атмосферу и эстетику RDR можно посоветовать отправиться в путешествие по южным штатам США.

Перелет из Москвы в Новый Орлеан обойдется примерно в 50-60 тысяч рублей с 2-3 пересадками.

GTA

Пожалуй, самая известная серия игр от студии Rockstar предлагает игрокам погрузится в мир вымышленных городов Либерти-Сити и Вайс-Сити, прообразами которых послужили соответственно Нью-Йорк и Майами. А в культовой GTA San Andreas карта создана на основе реальных локаций в Калифорнии и Неваде. В частности, в игре воссозданы Лас-Вегас, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

Изучая игровой мир в свободном режиме, можно передвигаться по самым известным американским городам и изучать их окрестности. В играх есть как урбанистические, так и природные ландшафты. А чтобы окунуться в атмосферу ГТА в реальной жизни, можно посетить западное побережье США.

Цены на билеты из Москвы в Лос-Анджелес начинаются от 40 тысяч рублей.

Forza Horizon

Эта игра — часть франшизы Forza, ориентированная на открытый мир.

Гоночный симулятор предлагает множество разнообразных локаций, за что игрокам особенно полюбились последние 3 части Forza Horizon.

Так, в Forza Horizon 3 создан игровой мир, за основу которого взяли ландшафты Австралии. В четвертой части Форзы действия разворачиваются в Великобритании, а Forza Horizon 5 переносит игроков в Мексику.

При этом у Forza Horizon 5 — самая большая карта из всей серии игр. Игроки встречают на карте самые различные природные зоны — пустыни и джунгли, заснеженные горы, каньоны и вулканы. В пятой Форзе есть древние города и современные постройки, а прототип большого города в игре — это мексиканский мегаполис Гуанахуато.

Поэтому у фанатов гоночной серии довольно большой выбор направлений для путешествий в места любимой игры — от Англии до Австралии.

Перелет Москва-Канкун в декабре с 2 пересадками обойдется в 59 442 рубля.

Assassin’s Creed

Знаменитая игровая франшиза легла в основу комиксов, книг и даже фильма с Майклом Фассбендером. Сюжеты серии Assassin’s Creed многогранны и переносят фанатов вселенной во времена крестовых походов, ренессанса, Великой французской революции и многих других исторических событий и локаций.

Поэтому и обширный игровой мир приключенческого боевика построен на открытом перемещении. Поскольку сюжет франшизы переплетен между нашим временем и знаковыми историческими событиями, для фанатов игры открываются огромные возможности для приключений по мотивам Assassin’s Creed в реальном мире.

Можно отправится в Лондон или Париж, Северную Америку или даже Египет и Индию. Здесь легко почувствовать атмосферу исторических событий, на которых построена сюжетная линия игры, и представить себя в роли потомка ассасинов.

Из Москвы в Дели можно добраться без пересадок за 30 758 рублей с вылетом 11 декабря.

Билеты из Москвы в Рим на ближайшие даты можно купить от 11 390 рублей.

Билеты Москва-Каир с прямой перелетом в декабре стоят от 18 279 рублей.

Cyberpunk 2077

Одна из наиболее ожидаемых игр с открытым миров за последние годы. И хотя Киберпанк получил множество критики и неоднозначные отзывы, которые заставили разработчиков исправлять многочисленные баги, игра получилась по-настоящему массовой и популярной.

Действие разворачивается в мире будущего с развитыми технологиями ИИ и биоинженерии. Интересен и игровой мир, который напоминает нам азиатский мегаполис будущего. Токио или Сеул уже сегодня выглядят для нас супер технологичными городами, которые пестрят неоновыми вывесками, небоскребами и необычными автомобилями. Поэтому фанаты Киберпанка могут отправиться в Японию или Южную Корею, чтобы посмотреть своими глазами на мир, напоминающий любимую игру.

Рейсы Москва-Токио от 58 тысяч рублей в декабре.

Москва-Сеул от 41 тысячи рублей в те же даты.