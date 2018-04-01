Новый год 2020: что подарить?

От последней рабочей недели года всегда веет суетой и путаницей. Миллион дел, о которых, казалось, все давно забыли, начинают вылезать ото всюду. Сосредоточиться становится все сложнее и сложнее.

Если не хочется рисковать и быть задавленным тележкой в “Ашане” вечером 30 декабря, советуем заранее подумать о подарках. Делимся списком простых, но интересных подарков, которым самое место под елкой.

Беспроводные наушники

Этот продукт стал одним из самых популярных гаджетов для пользователей всего мира. Остается только определиться какие брать. Здесь нужно размышлять в рамках бюджета. Хотите бюджетные — вам за Redmi Airdots, побогаче — идите за AirPods 2.

Redmi Airdots

Цена: 1 670 ₽

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AirPods 2

Цена: 10 790 ₽

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Instax Mini 9

Камеры моментальной печати от Fujifilm бесспорно сейчас пользуются высоким спросом. Но отдельно стоит отметить комплекты, которые продаются во многих магазинах. В него входит сама камера Instax Mini 9, картриджи и альбом для снимков/чехол для камеры в зависимости от набора.

Такая коробочка станет отличным вариантом для подарка. Тем более можно будет сразу запечатлить приход Нового года — картриджи-то в комплекте.

Цена: 5 790 ₽

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Новое издание “Гарри Поттера”

Кто бы что там не говорил, книга остается идеальным подарком на любой праздник. Тем более, мы нашли новую версию “Гарри Поттера”. Издательство явно поработало над дизайном, поэтому такая книжка в руках — настоящее сокровище.

К тому же, это не просто роман о Гарри Поттере в новой обложке. Если вы до сих пор не знаете, куда бы вас отправила распределительная шляпа, то теперь придется решатся. Книга выпускается с дополненными историями от факультетов. Грифиндор или Слизерин?

Эта серия выпускает на русском и английском языках. Все логично: обычную версию дарим любителю историй о необычном мальчике, тому кто изучает язык — английское издание.

Русская версия

Цена: 629 ₽

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Английская версия

Цена: 1 130 ₽

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Подписка на сервис

Как бы это странно не казалось, но это один из самых полезных подарков. Обеспечить человека стабильной порцией сериалов или музыки на целый год бесценно. Подойдет подписка на Яндекс.Плюс, Амедиатека или Литрес. Все зависит от интересов человека.

Остались еще люди, которые слушают музыку в Вконтакте с рекламой и смотрят сериалы на пиратских сайтах — это неудобно. Получатель такого подарка наверняка вспомнит вас не единожды в Новом году. В хорошем плане, естественно.

Яндекс Плюс

Цена: 1 690 ₽ (1 год)

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Литрес

Цена: от 50 ₽

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Амедиатека

Цена: 3 349 ₽ (1 год)

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iPhone 11

Если вы серьезно подходите к праздникам, а у получателя подарка уже давно тупит смартфон, то советуем брать iPhone 11. Во-первых, он новый и мощный. Во-вторых, у него огромная цветовая палитра. Найдется для любого: для ребенка, для котенка, жены или ее брата.

Цена: 57 777 ₽

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Конструктор Лего для взрослых

Стандартные полезные подарки иногда надоедают. Есть такие люди, у которых все есть. С ними хочется перестать дружить перед праздниками, то это тоже не дело.

Советуем рассмотреть для этого типа людей взрослый лего-конструктор. У компании есть несколько крутых наборов с пометкой 16+. Например, ностальгический по сериалу “Друзья”. Разве есть такие, кому не захочется жить в одном доме с Дженифер Энистон? Пусть это ее уменьшенная лего-версия, главное, чтобы душу грел.

Цена: 5 999 ₽

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Беспроводная колонка

В совокупности с подпиской на какой-либо музыкальный сервис будет вообще идеально. Беспроводная колонка понадобится и летним вечером на даче, и на пикнике с друзьями, и дома во время уборки. Благодаря защите от воды и пыли, колонку можно использовать у бассейна или песка. Проверено: забывали колонку на улице в дождь на ночь — и ей хоть бы хны.

Цена: 5 590 ₽

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Проектор

Взять горячий чай, печеньки и включить сериал по Netflix на большом экране, что может быть лучше домашнего кинотеатра в зимний период. Проектор отличная вещь для любого возраста. Кроме того, можно рубиться в PS5 и делать фаталити в Мортал Комбате. Остаётся только приобрести мощную звуковую систему.

Цена: 5 998 ₽

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Увлажнитель воздуха

Такой подарок оценит практичный человек. С влажностью воздуха в обычной квартире, особенно с наступлением зимы, возникают проблемы. Ее низкие показатели влияют на все: кожа, болезни, сонливость и другие важные вещи.

Сейчас в магазинах представлено достаточно много моделей. Лучше сразу выбирать добротный. Например, Xiaomi или Redmond.

Xiaomi

Цена: 3 690 ₽

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Redmond

Цена: 8 799 ₽

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И главный подарочный совет — поторопитесь. Закупайтесь уже сейчас, а потом спокойно наслаждайтесь праздничными выходными.