Стало известно, когда было последнее столкновение Млечного Пути с другой галактикой

Новые данные, полученные с помощью космического телескопа Gaia, позволили ученым выяснить примерное время последнего столкновения Млечного Пути с другой галактикой. Как оказалось, с того момента прошло не так много времени.

Исследователи выяснили, что гало нашей галактики содержит группу звезд с необычными орбитами. По первоначальным данным предполагалось, что они остались в Млечном Пути после галактического слияния, которое произошло 8-11 миллиардов лет назад, когда Млечный Путь еще только формировался..

Но недавние наблюдения с помощью космического телескопа Gaia позволили установить, что после этого столкновения Млечный Путь испытал еще одно крупное слияние, получившее название «Радиальное слияние Девы». И оно произошло не так давно (по комическим меркам) – около 2,7 миллиарда лет назад.

По данным ученых, это слияние могло включать в себя группу карликовых галактик и звездных скоплений, которые вошли в состав Млечного Пути примерно в одно время.

Напомним, что согласно расчетам ученых, через 4,5 миллиарда лет Млечный Путь может ждать еще одно столкновение, но на этот раз с гигантской Андромедой, которая по размерам превышает нашу галактику.