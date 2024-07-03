Рождение звезды сфотографировал телескоп «Джеймс Уэбб»

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» с помощью инструмента для работы в среднем диапазоне инфракрасного излучения MIRI запечатлел рождение звезды.

MIRI

В центре «песочных часов» растет протозвезда, накапливающая материал из тонкого протопланетного диска. Возраст объекта оценивается в 100 000 лет, что очень мало по космическим меркам. Поэтому протозвезда все еще окружена родительским молекулярным облаком, большим скоплением газа и пыли.

По мере старения протозвезды она будет потреблять, разрушать и отталкивать большую часть этого молекулярного облака, и многие из видимых сейчас структур начнут исчезать.

Предыдущие наблюдения Уэбба с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона NIRCam позволяют увидеть молекулярное облако и протозвезду в непрозрачных, ярких цветах.

NIRCam

В отличие от NIRCam, который в основном показывает свет, отраженный от пыли, MIRI дает представление о том, как эти потоки влияют на самые плотные пыль и газы в регионе.